Come ottenere un buono Amazon da 10 Euro guardando Prime Video

Scadrà nel fine settimana, il 21 Luglio per la precisione., l'offerta di Amazon che consente di ottenere un buono da 10 Euro guardando almeno cinque minuti di contenuti su Prime Video, la piattaforma di streaming della società di Jeff Bezos inclusa nell'abbonamento da 36 Euro all'anno.

Per ottenere i 10 Euro basta guardare per almeno cinque minuti uno dei tanti contenuti presenti su Prime Video, dopo di che è necessario collegarsi a questa pagina e vedere se si può godere della promozione.

In caso di esito positivo, Amazon provvederà ad inviare una mail con il buono scontro entro il prossimo 26 Luglio. Non rientrano ovviamente nella promozione i trailer e contenuti extra, ma i cinque minuti dovranno essere trascorsi su un film o l'episodio di una serie TV.

Il buono sconto da 10 Euro sarà valido sugli articoli venduti e spediti da Amazon Italia. Cerca l’etichetta “Venduto e spedito da Amazon” nella descrizione del prodotto. Il buono sconto non è utilizzabile su contenuti digitali, costi di iscrizione (come Kindle Unlimited o Audible), latte per bambini e neonati, bevande alcoliche, libri, offerte promozionali Amazon Warehouse Deals o buoni regalo Amazon. Per utilizzarlo, sarà necessario effettuare un ordine del valore di almeno 20 Euro, ed inserirlo nel campo dedicato al momento del pagamento.