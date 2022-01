Come ottenere assistenza per lo SPID? C'è il gruppo Facebook ufficiale

Dopo avervi spiegato come fare lo SPID gratuitamente, torniamo a parlare del Sistema per l'Identità Digitale del Governo Italiano, che da qualche mese è ormai divenuto obbligatorio per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Nonostante tale diffusione, però, in molti continuano a necessitare di assistenza.

Direttamente dal sito web ufficiale dello SPID del Governo Italiano, infatti, abbiamo scoperto l'esistenza di un gruppo Facebook ufficiale dedicato allo SPID.

E' possibile effettuare l'iscrizione gratuita direttamente attraverso questo indirizzo, cliccando sul pulsante "Iscriviti al gruppo" in alto a destra. Si tratta del Gruppo gestito direttamente dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in cui gli utenti possono esporre tutti i loro dubbi e chiedere assistenza sull'apertura, autenticazione ed altro riguardanti lo SPID.

Nella netiquette interno viene specificato che "il gruppo nasce per fornire supporto sul funzionamento di SPID e incentivare il racconto delle esperienze dei cittadini. Non si sostituisce ai servizi di assistenza dedicati e a quelli degli identity provider. Allo stesso modo, nel gruppo si incentiva la discussione e il confronto sui servizi accessibili attraverso SPID". Il gruppo, inoltre "ha l’obiettivo di favorire uno scambio di esperienze tra i cittadini relativo alle modalità di registrazione, ottenimento e gestione dell’identità digitale SPID".

Come sempre, consigliamo di leggere il regolamento prima di postare.