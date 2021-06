Come ottenere la Certificazione Verde Covid-19 tramite app Io? È il metodo più veloce

Qualche giorno fa vi abbiamo spiegato come ottenere il Green Pass tramite Immuni, ma non si tratta dell'unico sistema per scaricare il Green Pass fortemente voluto dall'Unione Europea. Quello più semplice è senza dubbio rappresentato dall'app Io.

Come leggiamo direttamente nella pagina dedicata di Io, la Certificazione Verde Covid-19 è disponibile su Io e non richiede alcun passaggio per effettuare la richiesta.

Coloro che rispettano i requisiti per ottenere il Green Pass, infatti, riceveranno un messaggio in Io ogni volta che sarà disponibile un certificato intestato. Gli utenti non dovranno inserire codici o altri dati, tanto meno effettuare la richiesta a mano: è necessario solo effettuare il login all'interno di Io con le proprie credenziali SPID o il pin della Carta d'Identità Elettronica, in maniera analoga a quanto avviene con il cashback di Stato. "Non appena aprirai il messaggio, IO scaricherà dalla piattaforma nazionale il QR code e i dati del tuo certificato, che potrai mostrare direttamente dal tuo dispositivo" si legge nell'informativa.

Il QR Code potrà essere anche salvato nella galleria fotografica dello smartphone per mostrarlo in qualsiasi momento in modalità offline. Interessante anche notare come tra le opzioni proposte agli utenti ci sia anche la possibilità, non ancora attiva, di aggiungerlo al proprio Apple Wallet per tenerlo a portata di mano.