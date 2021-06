Come ottenere la Certificazione Verde Covid-19 senza SPID?

Il Green Pass Covid è in fase di arrivo a tutti coloro che si sono sottoposti ad almeno una dose del vaccino, ma non tutti i cittadini italiani hanno attivato le credenziali SPID. È bene precisare che, sebbene la richiesta tramite app Io e SPID sia la più semplice e rapida, è possibile effettuare il download anche tramite Tessera Sanitaria.

I metodi a disposizione sono tanti: il primo è di collegarsi alla pagina dedicata sul sito del Green Pass e quindi selezionare "utente provvisto di tessera sanitaria" tra le opzioni. A questo punto basterà inserire le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria, la data di scadenza, il tipo di identificativo ricevuto ed il numero e la lingua della Certificazione. Il sistema farà da se.

In alternativa, si può fare la richiesta sempre tramite Tessera Sanitaria attraverso l'app Immuni, nel tab "EU Digital Covid Certificate". Qui vi basterà cliccare su "Recupera EU Digital Covid Certificate" ed inserire i dati richiesti ed il gioco è fatto.

Tornando all'app Io, però, il download è disponibile anche se si effettua il login con il PIN ed il numero della Carta d'Identità Elettronica: in questo modo si riceverà una notifica nel momento in cui sarà disponibile per il download.

Se invece non siete pratici dei metodi elettronici, infine, è possibile presentare richiesta al medico di base o una farmacia.