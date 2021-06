Come ottenere due mesi di DAZN gratis e lo sconto per un anno?

Continuiamo a parlare di DAZN, dopo l'annuncio del nuovo listino prezzi avvenuto la scorsa settimana. Nelle condizioni dei nuovi abbonamenti, ed in generale delle nuove opzioni messe a disposizione degli utenti, ce n'è una interessante che consente di ottenere due mesi di abbonamento gratuiti e successivamente uno sconto per un anno.

Fino al 30 Giugno, infatti, è possibile ottenere due mesi gratis ed il rinnovo a prezzo ridotto. Per farlo basta semplicemente iscriversi a DAZN entro tale data: la piattaforma di Perform regalerà due mesi (luglio ed agosto) e dal primo mese utile (settembre) addebiterà 19,99 Euro al posto dei 29,99 Euro richiesti.

Insomma, un'occasione ghiottissima per seguire tutto lo sport estivo, tra cui figura anche il Roland Garros di Parigi che vede come protagonisti anche molti tennisti italiani.

Ricordiamo che, come indicato nel nostro approfondimento sul nuovo listino prezzi di DAZN, dal 1 Luglio 2021 il costo subirà un aumento di 20 Euro, e per coloro che si abboneranno tra il 1 ed il 28 del prossimo mese è prevista un''offerta che porta il prezzo mensile a 19,99 Euro al mese per 14 mesi. Gli abbonati tramite Sky, inoltre, saranno considerati "nuovi abbonati" e potranno accedere alla promozione da 19,99 Euro. Insomma, le opzioni sono davvero tante.