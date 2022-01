Come ottenere il Green Pass dopo essere guariti dal Covid?

Il Green Pass è diventato sempre più importante, anche alla luce delle nuove norme su Green Pass e Super Green Pass. Tuttavia, in molti si chiedono come fare per ottenere il Green Pass dopo la guarigione dal Coronavirus, una domanda che riguarda milioni di italiani che in questi giorni sono a casa positivi.

Come noto, il Ministero della Salute si è riservato il diritto di annullare il Green Pass in caso di positività di una persona, per evitare che questa possa andare in giro liberamente.

Il Green Pass viene però sbloccato dopo la guarigione e, come indicato direttamente della documentazione ufficiale del Digital Green Certificate, nel momento in cui il medico della ASL o quello curante emetterà il certificato di guarigione, a fine isolamento o dopo un test rapido o molecolare negativo, effettuerà la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria che annullerà al revoca nel giro di 24 ore e provvederà a sbloccare il Certificato.

"La tua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad essere valida fino alla sua scadenza. Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione" sottolinea il Ministero. Le modalità di download del Green Pass, insomma, restano sempre le stesse procedure per effettuare il download e scaricarlo attraverso l'applicazione Io o Immuni.