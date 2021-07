Come ottenere il Green Pass senza Tessera Sanitaria?

Dopo avervi spiegato come scaricare il Green Pass senza codice, quest'oggi ci soffermiamo su un'altra problematica comune tra coloro che stanno cercando di ottenere la Certificazione Verde Covid-19: la mancanza di una Tessera Sanitaria.

Se non siete provvisti della Tessera Sanitaria ed avete ricevuto l'AUTHCODE via mai o SMS a seguito di un tampone, in caso di guarigione o di vaccino, è comunque possibile ottenere il Green Pass.

Il primo sistema è rappresentato dal login nell'app Io tramite le credenziali SPID o attraverso la Carta d'Identità Elettronica. Alternativamente, potete utilizzare sempre lo SPID e la CIE direttamente sul sito web ufficiale della Certificazione Verde.

Sempre tramite lo stesso portale, nella sezione "Ottieni la Certificazione Verde COVID-19" è possibile anche scegliere "utente senza Tessera Sanitaria", in questo caso al posto della Tessera Sanitaria, sarà richiesto il documento fornito al momento del tampone o della certificazione di guarigione: è possibile scegliere tra patente, passaporto e carta d'identità. Attenzione però, per prenotare il vaccino è necessario essere provvisti di Tessera Sanitaria.

Se l'avete persa e volete richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che vi spiega come fare in pochi click direttamente da casa, senza dover necessariamente rivolgervi allo sportello dell'Agenzia delle Entrate più vicino alla vostra residenza..