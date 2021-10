Come ottenere il Green Pass senza vaccino? Ecco le alternative

Si avvicina il 15 Ottobre, la data x in cui entrerà in vigore il decreto che disciplina l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavor. Questa novità si applicherà sia ai dipendenti pubblici che privati. Il Green Pass, però, non viene rilasciato solo dopo aver completato il ciclo vaccinale: ecco le alternative.

Come abbiamo spiegato nella nostra guida relativa al Green Pass Covid-19, infatti, la Certificazione Verde digitale viene rilasciata anche in altri casi.

Di seguito citiamo i casi indicati direttamente nel decreto attuativo del Green Pass. Hanno comunque diritto al QR Code:

Coloro che hanno effettuato la prima dose del vaccino;

Coloro che hanno effettuato l'unica dose del vaccino monodose da 15 giorni;

Coloro che sono risultati negativi ad un tampone molecolare nelle ultime 72 ore;

Coloro che sono risultati negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

Coloro che sono guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Sostanzialmente, quindi, anche se non avete completato il ciclo vaccinale avete a disposizione cinque vie per ottenere il Green Pass.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo approfondimento, sono riconosciuti come test che danno diritto al Green Pass solo i molecolari e gli antigenici rapidi inseriti nell'elenco dell'UE. Sono esclusi gli autotest rapidi, i test antigenici rapidi su saliva ed i sierologici.