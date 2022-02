Come ottenere un mese di DAZN gratis? C'è una nuova offerta, per pochi giorni

DAZN ha lanciato una nuova offerta che permette di ottenere un mese di visione gratuita. La novità è stata scovata dai colleghi di Calcio E Finanza, e sarà disponibile solo per pochi giorni, fino al 20 Febbraio 2022.

Sostanzialmente, la piattaforma che da quest'anno trasmette tutta la Serie A regala un mese di visione a coloro che decidono di riattivare un abbonamento, pagando con carta di credito o PayPal, entro il 20 Febbraio 2022.

Il procedimento è molto semplice: basta collegarsi a DAZN con le proprie credenziali e quindi seguire la procedura per riattivare l'abbonamento al costo di 29,99 Euro, entro il 20 Febbraio 2022. A questo punto, al momento del pagamento, bisogna scegliere una carta di credito o PayPal.

Entro 24 ore dalla riattivazione, DAZN procederà ad inviare all'indirizzo email associato un codice e tutte le istruzioni per utilizzarlo e quindi beneficiare di un mese di visione gratuita. Tale coupon, a quanto pare, sarà valido fino al 30 Giugno 2022.

Prossimamente, nell'app DAZN dovrebbe debuttare un sistema per lo speed test, che dovrebbe consentire di inviare rapidamente le segnalazioni alla piattaforma in caso di problemi con lo streaming della Serie A. Questo sistema, coinciderà anche un nuovo approccio per i rimborsi, ma ancora non è disponibile.