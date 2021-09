Come ottenere la migliore qualità video con DAZN? Ecco come impostarlo

In vista del weekend di fuoco della Serie A, DAZN ha potenziato i server, ma prima di tuffarsi in questa splendida giornata di campionato con Napoli-Juve e Milan-Lazio, facciamo un breve ripasso su come impostare al meglio l'app per ottenere l'esperienza di visione più nitida possibile.

Tenendo sempre come riferimento i requisiti di connessione richiesti da DAZN, consigliamo di effettuare uno speed test su qualsiasi sito web per iniziare a farsi un'idea sulla massima qualità che si può ottenere. Come punto di riferimento vi invitiamo a prendere in considerazione il grafico in calce: con 2 Megabit/s di velocità di download si può raggiungere l'HD, mentre con i 3,5 Mbps si arriva all'HD senza framerate alto che viene "sbloccato" a 6,0Mbps. E' chiaro che con una connessione da 8,0 Mbps non solo si può godere della massima risoluzione disponibile, ma anche di un frame rate ancora più alto.

Nella documentazione ufficiale, DAZN comune propone una serie di consigli per assicurarsi di ottenere uno streaming quanto più fluido possibile, chiaramente al netto di possibili problemi a monte:

Disporre di una connessione internet con segnale sufficiente;

Aggiornare l'applicazione;

Assicurarsi che non ci siano troppi dispositivi connessi

Quest'ultimo punto potrebbe riguardare sia le visioni di DAZN in contemporanea che non. E' chiaro che se sotto la stessa rete due dispositivi internet assorbono tanta banda, lo streaming potrebbe essere impattato.