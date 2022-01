Come ottenere minuti, giga ed SMS illimitati gratis con Vodafone? C'è la nuova offerta

Nuova interessante iniziativa promozionale lanciata da Vodafone, e ripresa dai colleghi di MondoMobileWeb. Come riportato dal popolare sito, dallo scorso 29 Dicembre 2021 Vodafone dà la possibilità di ottenere minuti, SMS e gigabyte illimitati in regalo.

La conditio sine qua non per usufruire di questo bonus è passare dal sistema con addebito su credito residuo al sistema Smart Pay di Vodafone su conto corrente o carta di credito con ricarica automatica.

I clienti possono effettuare o switch nei negozi Vodafone sparsi sul territorio italiano: in questo modo si riceverà in regalo Infinito, che appunto include SMS, minuti e gigabyte illimitati, per due mesi gratis. Interessante notare come questa promozione rappresenti un'aggiunta alla promozione già attiva sul proprio numero, che si continuerà a pagare regolarmente.

Ovviamente, l'attivazione può anche essere effettuata nell'applicazione My Vodafone, nella sezione "Metodo di pagamento". MondoMobileWeb riporta che al client è stato aggiunto il seguente messaggio: "associa subito la tua carta di credito e attiva la Ricarica Automatica entro le 48 ore successive: per te in omaggio Giga illimitati in 5G con Infinito 12 mesi senza costi aggiuntivi rispetto alla tua offerta attuale“.

Infinito 2 Mesi Gratis provvederà a disattivarsi in automatico al termine dei due mesi: dopo tale lasso di tempo si tornerà alla promozione "classica"