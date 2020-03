Come ottenere qubit funzionanti a temperatura ambiente

Una delle caratteristiche più importanti per i computer quantistici è la temperatura di utilizzo, fondamentale per rendere questa tecnologia accessibile alla massa. Non è commerciabile un dispositivo che richiede un laboratorio intero per essere funzionante. Gli scienziati hanno trovato un modo per far lavorare i qubit a temperatura ambiente.

La maggior parte dei qubit utilizza materiali superconduttori o agisce su singoli atomi, questo richiede il raggiungimento di temperature bassissime per rendere questi dispositivi funzionanti.

Un team ha sviluppato un metodo che utilizza i "difetti" presenti nel carbonato di silicio(SiC), un modo più semplice ed economico per ottenere qubits. Il silicio è alla base di molti chip quantistici e sembra essere un materiale molto promettente.

"Per creare un qubit, un difetto in un reticolo cristallino viene eccitato tramite un laser, quando il fotone viene emesso, il difetto inizia a essere luminiscente," spiega il fisico Igor Abrikosov, dell'Università di Linköping in Svezia.

"Precedentemente, è stato dimostrato che sei picchi vengono osservati nella luminescenza del SiC, chiamati da PL1 a PL6. Abbiamo capito che questo è dovuto a un difetto specifico, uno strato atomico rimosso vicino a due posizioni vacanti nel reticolo."

Modifiche a livello atomico di questo tipo sono state effettuate precedentemente: lo scorso anno dei ricercatori hanno utilizzato i diamanti per ottenere un risultato simile. Il carbonato di silicio è molto più abbondante ed economico del diamante e questo rende la ricerca molto promettente.

Il team racconta che molte difficoltà rimangono ancora, tuttavia i recenti sviluppi nell'ingegneria 3D rendono la creazione di questi difetti molto più accessibili rispetto al passato. Sarà un lungo viaggio, ma i primi passi sono più che convincenti.