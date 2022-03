Come ottenere una scena 3D da semplici fotografie? L'incredibile novità NVIDIA

Mentre in termini di schede video i rumor si soffermano sulla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, il noto brand ha scelto la giornata del 25 marzo 2022 per mostrare al pubblico una tecnologia interessante. Si fa riferimento alla creazione di scene 3D tramite semplici fotografie 2D.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, NVIDIA ha voluto far vedere al mondo un progetto a cui stanno lavorando alcuni ricercatori in campo di intelligenza artificiale. In questo contesto, è stato reso disponibile un video sul canale YouTube ufficiale di NVIDIA in cui vengono mostrate le potenzialità della tecnologia NVIDIA Instant NeRF.

L'aspetto interessante del progetto è che l'azienda afferma che al giorno d'oggi un'intelligenza artificiale può trasformare un set di classiche fotografie 2D in delle scene 3D nell'arco di pochi secondi. Il video, dalla durata di appena 43 secondi, mostra uno scenario intrigante, lasciando spazio a parecchie idee per implementazioni future.

Risulta però importante ribadire che per il momento Instant NeRF è un progetto interno a NVIDIA, dunque attualmente non esiste un servizio consumer che fa uso di questa novità. In ogni caso, se siete interessati ad approfondire la tecnologia, potete fare riferimento al blog ufficiale di NVIDIA, in cui viene spiegato al meglio il progetto (si fa riferimento a un neural rendering model).