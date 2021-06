Come ottenere lo SPID online? Ecco i sistemi più semplici

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come fare lo SPID da casa con Poste Italiane, ed oggi ci soffermiamo sempre sull'apertura dell'identità digitale, soffermandoci sulla possibilità di aprirlo online, grazie al riconoscimento da remoto.

Complice anche la pandemia, sono molti gli Identity Provider che hanno ampliato le opzioni di riconoscimento da remoto. La lista completa può essere consultata direttamente a questo indirizzo.

Nella tabella l'aspetto da tenere in considerazione è il "riconoscimento da remoto" e come si può leggere direttamente a fianco di ogni provider, le opzioni ed anche i costi sono tanti. La maggior parte propongono il riconoscimento via webcam a pagamento, attraverso un documento di riconoscimento, altri invece il sistema audio-video con bonifico con importo che viene devoluto in beneficenza, oppure è disponibile la verifica con CIE (Carta d'Identità Elettronica) per coloro che ne sono disposti. Il sistema di Poste Italiane è sicuramente uno dei più veloci, però, perchè utilizzando l'app PosteID è possibile effettuare rapidamente la conferma della propria identità.

Tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili direttamente sul sito web dello SPID, dove per ogni Identity Provider è indicata la modalità di riconoscimento supportata. Ovviamente vi terremo aggiornati qualora ci dovessero essere novità da questo fronte, ed in attesa dell'arrivo dello SPID per gli under 18.