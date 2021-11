Come si ottiene il Super Green Pass? Ciò che c'è da sapere sul nuovo QR Code

I rumor sul Super Green Pass hanno trovato conferma la scorsa settimana quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che dal 6 Dicembre al 15 Gennaio 2022 anche in zona bianca sarà attiva la nuova Certificazione Verde.

Contrariamente a quanto avviene con il Green Pass standard, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che è entrato in vigore lo scorso 3 Luglio, però, il Super Green Pass non viene rilasciato anche a chi si sottopone ai test per verificare l'eventuale positività al Covid.

Il Super Green Pass, infatti, viene dato solo a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (con almeno due dosi) ed a chi è guarito dal Covid-19.

Interessante anche notare che chi possiede già il Green Pass classico per vaccinazione o guarigione non dovrà scaricare una nuova Certificazione: sarà l'applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute a riconoscerne la validità.

Il Super Green Pass dà accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Chi non lo possiede, già da oggi 29 Novembre 2021, in zona gialla o arancione non potrà accedere ad attività e servizi che, alternativamente, sarebbero sospesi.

Il Ministero sottolinea che "dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea".