Come ottimizzare l'esperienza di streaming di Netflix? 3 fattori da considerare

Dopo aver illustrato i motivi per cui Netflix rimuove i film, torniamo ad approfondire in questa sede questioni legate al popolare servizio di streaming. Infatti, ci apprestiamo a mettervi a conoscenza di tre fattori a cui potreste voler dare un'occhiata per ottimizzare l'esperienza di visione.

A tal proposito, il primo aspetto da tenere in considerazione per avere uno streaming ottimale riguarda il rispetto dei requisiti indicati dalla piattaforma. Potreste infatti non saperlo, ma è direttamente mediante il portale ufficiale di Netflix che viene messa in evidenza una tabella riguardante la velocità di connessione a Internet raccomandata per le varie risoluzioni.

Per intenderci, si parte da 3 Mbps per il 720p, fino ad arrivare a 15 Mbps per il 4K (di mezzo ci sono gli almeno 5 Mbps richiesti per il 1080p). Quel che potrebbe interessarvi fare, insomma, è magari effettuare uno speedtest tramite il portale Fast.com, associato proprio a Netflix. In questo modo, infatti, capiterete meglio se effettivamente la vostra connessione a Internet sta facendo da "collo di bottiglia".

Un secondo fattore da non sottovalutare è legato invece al piano in abbonamento sottoscritto. Bisogna infatti ricordarsi che, come si può vedere mediante il sito Web di Netflix, solamente il livello Premium, dal costo di 17,99 euro al mese, consente di accedere ai contenuti in Ultra HD, estendendo tra l'altro la possibilità di utilizzo a 4 dispositivi supportati alla volta (anziché 2). Tra l'altro, questo piano consente eventualmente di aggiungere fino a 2 utenti extra non legati allo stesso nucleo familiare, spendendo 4,99 euro al mese in più per ognuno.

Un'ultima, ma non meno importante, questione per ottimizzare l'esperienza riguarda le impostazioni di riproduzione dell'account. Potrebbe infatti interessarvi collegarvi all'apposita pagina del portale Netflix, eseguendo il login col vostro account, per verificare che non siano state impostate opzioni legate al consumo dei dati. In questo senso, va detto che usualmente mantenere l'opzione "Auto" non risulta un problema, ma potreste voler optare per quella "Alto" per essere sicuri che tutto fili liscio. Insomma, adesso sapete anche come verificare un po' tutto quel che riguarda l'esperienza di visione legata a Netflix.