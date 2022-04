Come ottimizzare al meglio un gioco su PC? Il trucco su Windows 11

Sono miriadi le variabili in gioco quando si tratta di ottimizzare un titolo di nuova generazione con il proprio PC, soprattutto su Windows dove la scelta hardware è pressoché infinita. Dopo aver visto come aumentare gli FPS, torniamo a parlare di gaming su PC per scoprire una precisa impostazione.

Infatti, spesso ci si rende conto che il proprio PC semplicemente non rende come ci si aspettava. Spesso questo dipende dalle impostazioni di risparmio energetico. Se il vostro intento è quello di far viaggiare il computer sempre al massimo delle sue possibilità, esistono tre variabili da considerare.

La prima è quella, appunto, di modificare a livello di sistema queste impostazioni. Per farlo, andiamo sul Pannello di Controllo, categoria Hardware e Suoni e scegliamo "Opzioni risparmio energia". In questa finestra, potremo scegliere tra diverse modalità. Quelle che permettono di far rendere al meglio il PC nel gaming sono "Prestazioni elevate" e "Prestazioni eccellenti", con quest'ultima voce a rappresentare il massimo nelle performance e nei consumi.

Il secondo approccio è quello di impostare il PC in modalità gaming. Per farlo, andiamo sulle Impostazioni e dal menu laterale recarsi nella categoria Giochi. Da qui sarà possibile attivare la spunta "Modalità gioco" per far rendere al meglio la macchina.

Infine, l'opzione manuale che consente di lasciare il profilo energetico sulla modalità predefinita ma di vincolare le prestazioni massime a determinati eseguibili. Per farlo, rechiamoci nelle Impostazioni, questa volta nella categoria Sistema. Da qui scegliere Schermo e successivamente Grafica. Da questa scheda, andiamo alla ricerca del gioco che ci interessa spremere al massimo delle performance, selezioniamolo e con un clic su opzioni scegliere il profilo energetico preferito da associare direttamente alla scheda video.

Se siete arrivati fin qui alla ricerca di una configurazione adatta al nuovo titolo di From Software, suggeriamo di dare un'occhiata alle migliori impostazioni PC per Elden Ring.