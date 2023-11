Come ottimizzare le prestazioni della scheda video? Alcuni consigli

Esistono molti modi per massimizzare le prestazioni di una scheda video e tra questi sicuramente la gestione delle temperature e il profilo energetico del PC occupano un posto di massimo rilievo. Ma se si tratta di un notebook, con evidenti vincoli dimensionali, cosa possiamo fare?

Se state ancora valutando l'acquisto di un laptop da gaming, vi suggeriamo innanzitutto di inserire nella vostra equazione il tipo di titoli che intendete fare. Giochi più leggeri, platform con una grafica non troppo impegnativa o gestionali potrebbero essere buone alternative in ogni situazione. Tuttavia, se il vostro obiettivo è quello di giocare ai titoli più recenti, scordatevi di poter giocare con la batteria: i notebook più potenti semplicemente non sono pensati per questo tipo di utilizzo e il gaming più impegnativo richiederà sempre l'utilizzo della macchina attaccata alla corrente elettrica.

Secondo consiglio, soprattutto se avete a che fare con un PC di fascia media o con più di una generazione sulle spalle, è quello di utilizzare gli upscaler di NVIDIA e AMD, ovvero DLSS e FSR. Se fino a poco più di un anno fa si trattava di tecnologie opzionali, che in molti preferivano addirittura non utilizzare, oggi attivarle è quasi obbligatorio. Ne è un esempio lampante il menu delle impostazioni di cui vi abbiamo parlato nella prova tecnica di Alan Wake 2, in cui addirittura il DLSS non può essere disattivato e per giocare in modalità nativa al massimo si può scegliere di applicare il DLAA.

Ultimo, ma non per importanza, valutate seriamente l'impatto del Ray Tracing. Al contrario degli upsampler, l'illuminazione in tempo reale può essere ancora oggi considerata come opzionale. Se i risultati del suo utilizzo possono risultare maestosi e impareggiabili, comunque esistono esempi piuttosto validi di come se ne possa fare tranquillamente a meno. Uno è proprio Alan Wake 2, ma anche The Last of Us Parte 1 e Parte 2 sono riusciti a mostrare come il Ray Tracing non sia ancora una tecnologia fondamentale.