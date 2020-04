Ecco come 'Oumuamua potrebbe aver ottenuto la sua bizzarra forma

Il primo oggetto interstellare ad entrare nel nostro Sistema Solare, 'Oumuamua, ha fatto discutere moltissimo per la sua bizzarra forma allungata. Adesso, in un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, simulazioni rivelano che il particolare pezzo di roccia spaziale potrebbe essere stato plasmato da una stella.

La maggior parte degli asteroidi e delle comete hanno una forma di patata, ma 'Oumuamua è lunga e sottile, la sua lunghezza di 400 metri è circa otto volte la sua larghezza. È di colore rosso, secco e principalmente roccioso e metallico. Le sue proprietà sono così insolite che alcuni ipotizzarono che la roccia fosse una sonda aliena, ovviamente senza alcuna prova.

Così, i ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze e dell'Università della California, hanno cercato di determinare la creazione di questo strano oggetto. Questo processo non è solo del tutto naturale, ma può spiegare alcune delle più strane proprietà di 'Oumuamua. "Abbiamo dimostrato che oggetti interstellari simili a 'Oumuamua possono essere prodotti durante gli incontri ravvicinati con le loro stelle ospiti, e quindi espulsi nello spazio interstellare", afferma l'astronomo e astrofisico Douglas Lin dell'UC Santa Cruz.

Quando un oggetto vola alla giusta distanza dalla stella, la gravità del corpo celeste inizia a frammentarlo. Quindi, mentre oscilla, i suoi frammenti si sciolgono e si allungano in una configurazione allungata. Infine, mentre si allontana dalla stella, si ricombina, si raffredda e si indurisce in una crosta che conferisce stabilità strutturale all'oggetto appena riformato. Questo riscaldamento e raffreddamento potrebbero spiegare anche alcune delle altre proprietà di Oumuamua.

"In media, ogni sistema planetario dovrebbe espellere in totale circa cento trilioni di oggetti come 'Oumuamua", afferma Yun Zhang dell'Accademia cinese delle scienze. Si prevede che, man mano che le nostre capacità tecnologiche avanzeranno, troveremo molti altri visitatori interstellari all'interno del nostro Sistema Solare.