Come si paga canone Rai 2023? Tutto ciò che c'è da sapere

È ufficialmente iniziato un nuovo anno, e con esso è anche tempo di rinnovare il Canone Rai, ovvero la tassa più odiata dagli italiani che anche nel 2023 dovrà essere pagata da coloro che sono in possesso di apparecchi audiovisivi in grado di ricevere il segnale televisivo.

Nonostante i rumor che lo scorso anno parlavano di una possibile modifica al metodo di pagamento del canone Rai dal 2023, non sono segnalate novità da questo fronte ed il Ministero dell’Economia e Finanze a ridosso dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023 ha sottolineato che “le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate” . In merito alle voci che parlavano di una richiesta avanzata direttamente dall’Unione Europea, lo stesso MEF ha spiegato che le analisi effettuate da Agcm non hanno rilevato “alcuna criticità in merito al pagamento del Canone Rai dal punto di vista della concorrenza nel mercato dell’energia”.

Non cambierà nemmeno l’importo, che è stato confermato a 90 Euro annuali, spalmati nelle bollette elettriche ricevute nei primi dieci mesi dell’anno in dieci rate da 9 Euro (che diventano 18 Euro se la fattura è bimestrale). Il pagamento avviene quindi da gennaio ad ottobre.