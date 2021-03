Come si paga con PagoPA? Ecco come funziona il sistema di pagamento della PA

E' obbligatorio da oggi per il pagamento online di bollette e tasse PagoPA, il sistema dalla pubblica amministrazione per la riscossione di tasse, utenze, rate universitarie, ticket ed in generale di tutte quelle quote che spettano alla PA. Ma come funziona?

Partiamo da un presupposto: se siete già dotati di SPID o CIE, e volete effettuare il pagamento di un'utenza, una multa o una tassa, non dovrete fare nulla di particolarmente complicato.

PagoPA infatti non richiede una registrazione a parte: la soluzione più rapida è effettuare il login nella vostra app o sito di home baking, recarvi nella pagina relativa ai pagamenti e cercare l'opzione PagoPA con il relativo logo, ed inserire i dati richiesti.

I pagamenti PagoPA, in alternativa, possono essere effettuati presso tutti gli sportelli bancari, gli ATM abilitati, gli Uffici Postali sparsi sul territorio nazionale, ed i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. Basta semplicemente presentare il bollettino da pagare e l'operatore provvederà a completare la procedura, al termine del quale si riceverà uno scontrino e ricevuta da conservare.

Sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale è disponibile un tool che consente di cercare gli enti creditori aderenti al sistema PagoPa.

PagoPA consente solo i pagamenti verso la pubblica amministrazione, non è possibile riscuotere i crediti.