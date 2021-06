Come pagare Amazon in contanti? Procedura, compatibilità e costi in Italia

È notizia di qualche settimana fa che Amazon ha lanciato i pagamenti in contanti per gli ordini. Quella che inizialmente sembrava essere una feature disponibile solo per pochi, è diventata accessibile a tutti, ma come funziona?

Come leggiamo nella pagina relativa ai pagamenti in contanti di Amazon, il funzionamento è molto semplice, ma bisogna rispettare un requisito: effettuare il pagamento dell'ordine in un punto vendita Western Union, dal momento che ad oggi, 15 Giugno 2021, è l'unico circuito che lo supporta.

Una volta che vi siete accertati del punto più vicino (tramite la mappa accessibile dalla stessa pagina), il procedimento è molto semplice: basta effettuare un acquisto online secondo la procedura classica e quindi scegliere "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino" direttamente nel metodo di pagamento. Amazon provvederà ad inviare un codice via email che bisognerà mostrare all'operatore al momento del versamento della somma, che deve avvenire entro e non oltre le 48 ore dall'invio dell'ordine. Una volta ricevuto il denaro, Amazon invierà il pacco a casa e si potrà effettuare il tracking.

Secondo quanto affermato da Amazon, questo metodo di pagamento è disponibile in oltre 4.300 punti vendita Western Union sparsi in tutta Italia. Il pagamento in contanti non comporta alcun costo aggiuntivo.

Se non vedete l'opzione per il pagamento in contanti, evidentemente l'ordine non è idoneo.