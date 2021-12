Come pagare bolletta TIM da smartphone? Basta usare l'app IO

L’applicazione IO della Pubblica Amministrazione, lanciata nell’aprile 2020 in Italia con la prima fase di test, è senza ombra di dubbio un passo fondamentale nel tentativo di dare il via alla rivoluzione digitale. Grazie a essa, ora potrete anche pagare le bollette TIM da smartphone. Ma come si fa?

Il procedimento in realtà è piuttosto semplice: innanzitutto, una volta in possesso dell’app IO ed effettuato il login tramite SPID, dovrete aprire la scheda Portafoglio. In tale contesto, dovrete premere sul pulsante “+ Aggiungi” per inserire nel sistema un metodo di pagamento digitale.

La scelta potrà essere effettuata tra carte di credito, debito, prepagate, BancoPosta, Postepay e PagoBANCOMAT, o persino qualche carta di pagamento di supermercati selezionati come la Carta Insieme Più Conad e la Fidaty Oro di Esselunga. Ovviamente, dovrete inserire tutti i dati appositi per fare sì che l’applicazione possa poi procedere con il pagamento dei bollettini rapidamente.

Una volta completato il processo di inserimento del metodo di pagamento di proprio interesse, allora potrete premere sul pulsante blu “Paga un avviso” presente nella scheda Portafoglio. La schermata del vostro smartphone a questo punto mostrerà varie opzioni di inserimento del codice QR dell’avviso – che ricordiamo essere un codice a barre quadrato con moduli neri disposti in vario modo. Il più immediato consentirà nell’inquadrare il codice QR con la fotocamera; altrimenti, potrete inserire manualmente i dati necessari (Codice Avviso e Codice Fiscale Ente Creditore) o caricare l’immagine dell’avviso dalla galleria dello smartphone. Dopodiché, il sistema procederà con il pagamento selezionando il metodo inserito in precedenza.

Ricordiamo, infine, che sull’app IO sono presenti molti enti e servizi nazionali e locali.