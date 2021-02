Come pagare canone Rai 2021? Ecco l'importo e la scadenza

Qualche giorno fa abbiamo spiegato su queste pagine come disdire il canone Rai 2021 e dal momento che la data ultima per presentare l'esenzione è scaduta, ora ci soffermiamo direttamente sui costi.

Anche nel 2021 infatti si conferma il metodo classico per il pagamento, che prevede l'addebito del canone Rai direttamente sula bolletta elettrica o tramite modello F24. Quest'ultimo mezzo è utilizzato per coloro che pur essendo tenuti a versare l'imposta per la TV, non hanno un'utenza elettrica intestata a loro nome. In alternativa l'Agenzia delle Entrate potrebbe anche utilizzarlo in caso di impossibilità a procedere con l'addebito.

Con la legge di bilancio 2021 è stata confermata la riduzione a 90 Euro dell'importo del canone Rai, che viene addebitato in 10 rate mensili da 9 Euro direttamente sulle fatture bimestrali inviate dall'Enel o dal proprio fornitore di energia elettrica da Gennaio ad Ottobre 2021. Sostanzialmente, quindi, su ogni bolletta ricevuta in tale periodo saranno aggiunti 18 Euro al costo dell'elettricità.

Per coloro che hanno più di 75 anni è prevista una riduzione del costo, ovviamente sempre legata all'ISEE ed il reddito annuo. Non pagano il canone Rai coloro che non hanno televisori a casa o apparecchi per la ricezione di radioaudizioni, tra cui figurano anche i personal computer e tablet.