Come pagare di meno DAZN per la Serie A? Le offerte di Luglio 2022

Quando manca sempre meno al via della nuova stagione di Serie A, sono tanti gli utenti che stanno riflettendo sul da farsi con i nuovi abbonamenti di DAZN. Vediamo quindi quali sono le opzioni più convenienti per risparmiare meno.

La prima opzione è rappresentata dal nuovo abbonamento DAZN Plus che a 39,99 Euro al mese consente di associare sei dispositivi e garantisce due visioni in contemporanea anche su IP diversi. Un’ottima idea è quella di dividere la sottoscrizione con un familiare che vive in un’abitazione lontana dalla nostra: in questo modo andrete a pagare 19,99 Euro al mese ed avrete comunque tutta la Serie A.

La seconda opzione è, ovviamente, rappresentata dall’offerta TIMVision Calcio e Sport che, a partire dal 1 Settembre 2022 propone TIMVision, DAZN con due visioni contemporanee, Infinity+ e TIMVision Box a 19,99 Euro al mese per i primi dodici mesi. In questo caso l’attivazione è da effettuarsi entro il 30 Luglio 2022, data di scadenza dell’offerta. Il costo dell’offerta è di 0 Euro fino al 31 Agosto 2022, mentre per i successivi 12 mesi verranno addebitati 19,99 Euro al mese salvo poi tornare a 29,99 Euro dal 1 Settembre 2022. Previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro al posto di 19,99 Euro, per i clienti già in possesso di TIMVision Box.