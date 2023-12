Come si pagherà il canone Rai nel 2024? Importo, esenzioni e tutte le info

Arrivano diverse novità per il canone Rai in vista del 2024. Come noto, anche il prossimo anno il Canone Rai resterà nella bolletta dell’energia elettronica, sebbene l’UE abbia più volte chiesto all’Italia di scorporarlo e rimuoverlo dalla fattura.

Rispetto al 2023 la principale modifica è rappresentata dall’importo, che passa da 90 a 70 Euro, addebitati nelle prime dieci mensilità. Si passerà quindi dai 18 Euro che sono stati addebitati ogni due mensilità da gennaio ad ottobre, a 14 Euro, che saranno dovranno essere pagati bimestralmente da Gennaio ad Ottobre 2024.

Non cambiano i casi di esonero, che viene riconosciuti a:

Cittadini intestatari di utenze elettriche residenziali che non posseggono una TV: l’esenzione dovrà essere presentata entro fine anno

Over 75 con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore ad 8mila Euro

Diplomatici e militari stranieri

Tutte le informazioni su come presentare la richiesta di esonero sono disponibili direttamente attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Mentre era in corso la discussione sulla rimozione del canone Rai dalla bolletta, l’amministratore delegato della TV di Stato aveva sottolineato come in caso di introduzione di questo sistema, il Governo avrebbe comunque dovuto garantire un basso livello di evasione. Alla fine però si è scelto di mantenere il pagamento introdotto dal Governo Renzi.