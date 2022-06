Ecco come la 'pandemia su ruote' ci sta uccidendo senza accorgercene

La pandemia di COVID-19 ha generato statistiche sbalorditive negli ultimi due anni: mezzo miliardo di casi, 6 milioni di morti. Ma un altro flagello globale meno pubblicizzato lo ha preceduto ed è probabile che sopravviverà: morti e feriti per incidenti stradali.

Circa 1,35 milioni di persone muoiono ogni anno sulle strade del mondo e altri 20-50 milioni rimangono gravemente feriti. La metà di questi decessi e molti dei feriti coinvolgono pedoni, ciclisti e motociclisti, gli utenti più vulnerabili della strada.

In tutto il mondo, qualcuno muore per un incidente stradale ogni 25 secondi. Il capo del Fondo delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale ha definito morti e feriti sulle strade una "epidemia silenziosa su ruote".

La chiave è che i governi diano la priorità a strade, velocità e veicoli più sicuri e promuovano politiche come la riduzione del traffico che sono note per ridurre il rischio di incidenti.

Può sembrare un'iperbole parlare di morti sulla strada come equivalenti a malattie pandemiche, ma i numeri lo confermano. Le vittime della strada sono ora la principale causa di morte per bambini e giovani adulti di tutto il mondo di età compresa tra i cinque ei 29 anni e la settima causa di morte in generale nei paesi a basso reddito.

Gli incidenti causano gravi danni economici alle vittime e alle loro famiglie, nonché alla società in generale. Uno studio del 2019 ha stimato che tra il 2015 e il 2030 gli incidenti stradali costeranno all'economia globale quasi 1,8 trilioni di dollari.

Poiché i tassi di decessi e infortuni sono più alti nei paesi a basso e medio reddito, le strade pericolose si aggiungono ai costi della povertà e sono un importante inibitore della crescita economica. Ecco perché uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è di dimezzare il numero di morti e feriti a livello globale per incidenti stradali entro il 2030.

Le nazioni più ricche hanno avuto un traffico automobilistico di massa più a lungo rispetto ai paesi a basso reddito; quindi, hanno avuto più tempo per sviluppare strategie e tattiche per ridurre incidenti e vittime.

Ad esempio, nel 1937, in un'epoca in cui i decessi dovuti al traffico nelle strade di città come New York erano considerati una parte di routine della vita metropolitana, il tasso di mortalità stradale negli Stati Uniti era di 31 per 100.000. È più o meno lo stesso tasso di oggi nella Repubblica Democratica del Congo.

I paesi a basso reddito tendono ad avere veicoli meno sicuri; strade più povere; utenti della strada più vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che condividono lo spazio urbano con i veicoli; e cure mediche più scadenti, il che significa che le lesioni possono portare più facilmente alla morte. Queste nazioni hanno anche meno capacità di introdurre o far rispettare le leggi sul traffico.

Gli incidenti stradali nelle contee ad alto reddito spesso coinvolgono solo una o due persone. Nei paesi a basso reddito, gli incidenti tendono a coinvolgere più passeggeri.

Ad esempio, nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, un camion di carburante si è scontrato con un autobus affollato a 180 km dalla capitale Kinshasa, uccidendo 33 persone. Gli incidenti stradali mortali sono frequenti nella Repubblica Democratica del Congo, dove le strade sono dissestate, ci sono molti veicoli più vecchi, molti conducenti non sono adeguatamente formati e la guida in stato di ebbrezza è comune.