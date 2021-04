Come parlare con Amazon Italia? I metodi per parlare con l'assistenza clienti

Amazon è nota per il proprio servizio clienti che il più delle volte è in grado di risolvere i problemi più disparati degli utenti. Ma come si fa per mettersi in contatto? I metodi sono davvero tanti, ed includono la "banale" chiamata al call center, oltre che la mail e le chat.

Tutto ciò che bisogna fare è aprire Amazon, cliccare su "tutte" in alto a sinistra e quindi su "Servizio Clienti" nel menù contestuale. Si verrà reindirizzati ad una pagina in cui Amazon proporrà una serie di domande per fare in modo che si venga messi in contatto con la persona più adatta alle proprie esigenze.

Come parlare con Amazon via telefono?

Se si ha problemi con una spedizione, basterà scegliere l'opzione dedicata e quindi l'ordine, ma è possibile anche ottenere per i dispositivi Fire ed Echo, i contenuti digitali, ed il proprio account Amazon.

Dopo aver risposto alle domande, infine, si verrà messi di fronte a tre opzioni: la chiamata sul proprio smartphone o numero fisso da parte di Amazon, ma anche l'invio di una mail o una conversazione in chat.

In alternativa, è anche possibile chiamare il numero verde 800 145 851, ma il nostro consiglio è di affidarvi alla procedura indicata poco sopra perchè in questo modo Amazon avrà già tutti i dati dell'ordine e dell'account.

Come parlare con Amazon via chat?

Come parlare con Amazon via mail?

Sempre nella pagina dell'assistenza clienti, dopo aver selezionato l'ordine ed il problema è anche possibile avviare una chat con un assistente di Amazon. In questo modo si parlerà, in via testuale e come se fosse una piattaforma di messaggistica, con l'agente.

L'ultima opzione, invece, è rappresentata dalla mail che è sicuramente il metodo più comune ma che garantisce una risposta in un lasso di tempo più elevato, tenendo anche conto di festivi e weekend.



