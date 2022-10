Come si fa a parlare con gli animali? Questa IA potrebbe aiutarci

Inutile girarci intorno: più o meno tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti cosa cercano di comunicarci i nostri amici pelosi con i loro versi e le loro occhiate. Dopo aver visto perché i gatti miagolano, andiamo a scoprire come un'IA potrebbe arrivare in nostro soccorso.

L'intervento dell'IA negli scenari più disparati della nostra vita quotidiana non è più un mistero. La usiamo per giocare, per migliorare gli scatti dai nostri smartphone e persino per generare immagini. Tuttavia, è dalla comunicazione che potrebbero arrivare le rivoluzioni più importanti.

Se da una parte si parla già di traduttori simultanei per le lingue umane, oltrepassare il limite e sfondare nel regno animale era solo questione di tempo e a traghettarci saranno l'IA e il machine learning: mentre in passato era necessario registrare e analizzare singolarmente tracce e suoni emessi da animali sparsi per il globo, oggi è possibile analizzare interi database in meno tempo e i supercomputer deputati a queste attività saranno in grado di identificare pattern ridondanti, aspetti in comune e differenze, avvicinandoci enormemente all'identificazione di determinate comunicazioni.

Attualmente è già possibile utilizzare app per smartphone che consentono di identificare specifiche specie animali, come Merlin Bird ID.

Ovviamente, in questo modo sarà ancora più semplice associare determinati suoni a specifiche conseguenze, cosa che i ricercatori stanno già provando a fare da tempo con le Balene, anche se in fondo quello che un po' tutti desideriamo scoprire è perché i gatti fanno le fusa.