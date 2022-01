Come parlare con l'assistenza di Whatsapp? C'è una novità importante

Whatsapp è l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, e quotidianamente deve fare fronte a problemi o disservizi da parte degli utenti. Per semplificarne la risoluzione, Meta ha introdotto anche su iOS una funzione che in precedenza era disponibile solo su Android: l'assistenza interna.

Come notato dai colleghi di WABetaInfo, da sempre molto informati su tutto quanto concerne il mondo di Whatsapp, con la release 2.21.243.1, è possibile contattare l'assistenza di Whatsapp via chat.

In caso di dubbi, disservizi o altro, infatti, potete contattare l'assistenza di Whatsapp cliccando sul pulsante "Impostazioni" in basso a destra, quindi potete spostarvi nel tab "Aiuto" e poi nella sezione "Contattaci". A questo punto si aprirà una finestra in cui sarà possibile inserire il proprio messaggio, esponendo il problema: Whatsapp provvederà a rispondere in una chat dedicata, che sarà visualizzata direttamente nella lista delle conversazioni.

Non sappiamo in quanto tempo si riceverà la risposta, ma tramite l'opzione è possibile anche scegliere di includere le informazioni tecniche sul dispositivo (modello, impostazioni e simili), per aiutare il customer care a rispondere in maniera più accurata alla domanda, e viene anche data la facoltà di inviare l'intera conversazione via mail per conservarla.

Sempre parlando dell'app di messaggistica, qualche giorno fa abbiamo spiegato cosa fare quando esce che il messaggio Whatsapp è in attesa.