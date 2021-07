Come partecipare alla beta multi-dispositivo di Whatsapp? La guida per iOS ed Android

Qualche ora fa Whatsapp ha annunciato la modalità multi-dispositivo e lanciato il programma beta per consentire a tutti gli interessati a testarla, in modo tale da fornire feedback e consigli sul funzionamento.

Nella documentazione ufficiale, aggiornata proprio qualche ora fa, Whatsapp consiglia di aggiornare alla versione più recente l'applicazione per iOS ed Android, dopo di che spiega come aderire al programma di test.

Android:

Apri Whatsapp

Tocca "altre opzioni" (sull'icona dei tre puntini verticali)

Fai tap su Dispositivi collegati

Tocca "Versione beta multi-dispositivo"

Fai tap su "Partecipa alla versione beta"

iOS:

Apri Whatsapp

Vai nelle Impostazioni (tramite l'icona presente in basso a destra)

Tocca Dispositivi Collegati

Fai tap su "Versione Beta Multi-Dispositivo"

Tocca "Partecipa alla versione beta"

Per abbandonare la beta invece, è necessario seguire gli stessi passaggi ad eccezione dell'ultimo, dove troverete "Abbandona versione beta" al posto di "Partecipa alla versione beta".

Nel momento in cui stiamo scrivendo, l'opzione non è disponibile per tutti ma è probabile che analogamente a quanto avvenuto in passato, Whatsapp sia al lavoro per metterla a disposizione di tutti a stretto giro di orologio o comunque nei prossimi giorni.

Whatsapp ha spiegato che con la versione beta multi-dispositivo consente di utilizzare Whatsapp su quattro dispositivi in contemporanea, senza che lo smartphone sia connesso. L'invio di file e le conversazioni sono tutte crittografate.