Come usufruire degli sconti del Prime Day senza abbonamento ad Amazon Prime

Manca sempre meno al Prime Day 2019, che prenderà il via alla mezzanotte di lunedì, 15 Luglio per terminare alle 23:59 del giorno successivo, e mentre Amazon è al lavoro per mettere a punto le ultime offerte, c'è chi si chiede come partecipare alla due giorni di promozioni senza abbonamento Prime.

Come noto, infatti, l'Amazon Prime Day è appunto la festa dedicata a coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento da 36 Euro all'anno. In alternativa, non sarà possibile godere delle offerte che il colosso di Jeff Bezos ha in serbo per noi.

Per gli utenti che non si sono mai abbonati a Prime, può essere l'occasione giusta per partecipare alla prova gratuita di 30 giorni. Il funzionamento è molto semplice: è necessario collegarsi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante "iscriviti ed usalo gratis per 30 giorni". In questo modo sarà possibile godere di tutti i vantaggi del Prime per un mese, incluse le offerte del Prime Day.

Attenzione però: dopo i primi 30 giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 3,99 Euro al mese. Tramite la dashboard però sarà comunque possibile disabilitarlo in qualsiasi momento ed impostare un reminder da ricevere via mail a due giorni dal rinnovo.

In attesa di scoprire tutte le offerte, nella giornata di ieri sono già state svelate le prime.