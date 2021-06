Come passa il tempo! Il rover Perseverance ha già trascorso 100 giorni su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha già trascorso 100 adrenalinici giorni sul Pianeta Rosso. Il veicolo spaziale dalle dimensioni di un'auto e il piccolo elicottero (Ingenuity) sono atterrati all'interno del cratere Jezero il 18 febbraio 2021.

I primi 100 giorni o sol (la durata del giorno solare medio su Marte) sono stati sicuramente molto fruttuosi per gli scienziati della NASA, che ha già ottenuto ben 75.000 fotografie della superficie del pianeta, ascoltato il primo audio della superficie, attuato la prima campagna di volo su un altro pianeta e molto altro ancora.

La cosa emozionante di tutto ciò è che ci troviamo solamente all'inizio. Perseverance, infatti, ha appena iniziato a concentrarsi sulla propria missione scientifica, che durerà almeno due anni. Gli obiettivi principali sono due: cercare possibili segni di vita passata su Marte e raccogliere dei campioni per un futuro ritorno sulla Terra.

Il posto in cui si trovano i due veicoli spaziali non è stato scelto casualmente. Il cratere Jezero (che potrete stampare in 3D da qui) un tempo - qualche miliardo di anni fa - ha ospitato un grande lago e il delta di un fiume. Se sul Pianeta Rosso è esistita la vita, in questo luogo ci sono le più alte probabilità di trovare qualcosa.

Insomma, non ci resta altro che attendere e ammirare le meraviglie che saranno condotte su Marte dai due veicoli spaziali.