Come fare il Passaporto Italiano online? Ecco come richiederlo

In tempi di Covid, non tutti gli uffici pubblici sono sempre aperti, per evitare assembramenti. Questa novità riguarda anche la richiesta del Passaporto Italiano, che grazie al servizio online "Agenda Passaporto" permette di evitare file per la richiesta.

Coloro che intendono affidarsi al servizio Agenza Passaporto, possono completare la richiesta direttamente sul sito web dedicato, il quale consente di scegliere il luogo (commissariato di PS o questura), giorno ed ora per la consegna della documentazione richiesta e per il rilevamento delle impronte digitali necessarie che da qualche anno sono necessarie per il passaporto biometrico.

Ad inserimento di dati concluso, Agenda Passaporto consente anche di specificare le eventuali urgenze nell'avere il documento. Al termine della procedura, si riceverà una ricevuta con il codice di prenotazione e tutte le indicazioni sui documenti da presentare in Questura o al Commissariato al giorno scelto.

L'intera procedura è guidata e presenta tutte le indicazioni ed il supporto necessario per completarla.

Coloro che non dispongono di una connessione ad internet possono richiedere la prenotazione online tramite i comuni di residenza o le stazioni dei Carabinieri portando con se un documento di riconoscimento fiscale ed il codice fiscale. Se la vostra tessera sanitaria è scaduta, vi rimandiamo alla nostra FAQ contenente tutte le informazioni.