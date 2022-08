Come passare da DAZN Standard a DAZN Plus e viceversa?

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato la differenza tra DAZN Plus e DAZN Standard, i due nuovi abbonamenti disponibili dallo scorso 1 Luglio e che hanno introdotto tante novità, a partire dalle visioni contemporanee che variano a seconda della tipologia di sottoscrizione scelta.

Tuttavia, se avete scelto DAZN Standard e volete passare a DAZN Plus o viceversa, come si fa per effettuare lo switch? Partiamo col dire che questo si può fare in completa autonomia e senza dover passare per il customer care: basta semplicemente andando nella pagina “Il Mio Account” direttamente sul sito web di DAZN da PC e quindi nelle impostazioni dell’abbonamento scegliendo il nuovo piano.

Nelle FAQ, DAZN spiega che “potrai cambiare la sottoscrizione dal piano STANDARD a quello PLUS in autonomia andando all’interno dell’area “Il Mio Account” a partire dal 2 Agosto, se paghi con carta di credito/debito o PayPal. Se invece paghi DAZN attraverso un fornitore terzo come Google o Apple, per cambiare piano di abbonamento dovrai entrare nell’area abbonamenti dell’app store di riferimento”. La novità quindi si applica anche a coloro che hanno scelto il pagamento tramite sistemi terzi. Ricordiamo che DAZN Plus permette di accedere a due visioni contemporanee da altrettanti dispositivi, anche sotto IP diversi.