Come passare da fibra FTTC a FTTH? Tutto ciò che dovete sapere

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che vi ha guidato nella verifica delle aree in corso di copertura con la fibra FTTH: si tratta della connessione più veloce attualmente disponibile in Italia, ma non tutti ne sono provvisti.

In molti comuni italiani infatti è disponibile la fibra FTTC (qui spieghiamo come sapere se avete la FTTC ed FTTH).

Le differenze sono importanti: la fibra FTTH infatti garantisce una connessione di fino a 1Gb/s in download, mentre la velocità della FTTC varia in base ad alcuni fattori.

Ad essere differenti sono anche le tecnologie su cui si basano: la FTTC (Fiber To The Cabinet) è basata su un sistema in cui il cavo in fibra arriva all'armadio in strada e poi prosegue sulle infrastrutture presenti. Per la FTTH invece l'approccio è diverso ed il cavo in fibra arriva fino alla vostra abitazione, motivo per cui la perdita di velocità è minima e quasi impercettibile.

Se attualmente siete sotto rete FTTC e volete passare alla FTTH in quanto evidentemente è disponibile nella vostra area, quindi, non dovrete solo sottoscrivere la nuova offerta e recedere con quella attualmente attiva, ma anche modificare l'impianto. Ciò sarà a carico del nuovo operatore che manderà dei tecnici presso la vostra abitazione che provvederanno ad effettuare interventi non invasivi che richiedono pochi minuti, salvo problemi. Il costo è solitamente compreso nell'attivazione.