Come passare a Iliad senza cambiare numero? La procedura è molto semplice

Iliad è ormai diventato uno degli operatori telefonici più popolari del nostro paese, grazie alle sue offerte aggressive che di recente sono approdate anche nel mercato della fibra ottica con Iliad Box. Uno dei focus però resta ovviamente il mobile: ma come passare ad Iliad mantenendo il numero?

La procedura è molto semplice e può essere effettuata anche da casa. Una volta collegati alla pagina dedicata ad Iliad Mobile, bisogna scegliere l’offerta e cliccare sul pulsante “Registrati”. A questo punto verrete reindirizzati alla pagina di registrazione dov’è presente la domanda “vuoi mantenere il tuo attuale numero di linea?” Vi basterà spuntare la casella “si” ed il gioco è fatto. Dovrete inserire numero di telefono attuale, operatore, tipo di contratto ed l’ICCID della SIM, vale a dire il numero seriale che potete ricavare direttamente dalle impostazioni del telefono. Seguendo la procedura, effettuerete il pagamento della scheda e la riceverete a casa: interessante anche notare come sia possibile scegliere una data della portabilità per non perdere nemmeno un minuto della vostra offerta attuale.

Chiaramente, Iliad dà anche la possibilità di completare la procedura presso uno dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale o presso le Iliad Box che sono state montate nelle principali stazioni italiane e centri commerciali.