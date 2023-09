Come passare da iMessage a SMS su iPhone? Le differenze

Nel giorno del lancio di iOS 17, continuiamo a spulciare quelle che sono le funzioni previste dal sistema operativo di Apple. Nello specifico, a pochi giorni dall’annuncio dei gatekeeper dell’Unione Europea, ci soffermiamo su iMessage che come noto non è stato inserito in tale lista.

Come noto, iMessage è una piattaforma di messaggistica istantanea proprietaria di Apple che consente di messaggiare utilizzando la connessione dati tra dispositivi della Mela. Lo possiamo quindi definire quasi un Whasapp ma limitato all’ecosistema Apple.

I messaggi inviati e ricevuti tramite iMessage sono riconoscibili tramite le nuvole blu nell’app Messaggi. Contrariamente, gli SMS tradizionali hanno i fumetti verdi. Ma come fare per attivare e disattivare iMessage?

Innanzitutto, precisiamo che non è necessario installare o disattivare alcuna applicazione specifica. Ciò che bisogna fare è aprire l’applicazione Impostazioni, e quindi spostarsi in “Messaggi”: qui è presente l’opzione “iMessage” che procede con l’attivazione o disattivazione della piattaforma. Se il toggle è verde, è attivato, contrariamente è disattivato.

Di default, se non è possibile utilizzare iMessage (per mancanza di connessione dati o perchè il destinatario non l’ha attivato o non ha un dispositivo Apple), l’applicazione provvederà ad utilizzare in automatico gli SMS o MMS, addebitando i costi previsti dal proprio operatore o sfruttando l'offerta attiva sul proprio numero.