Come passare i media di WhatsApp sul computer? Non è difficile

Dopo aver visto come scollegare WhatsApp Web dal proprio profilo, torniamo a parlare della piattaforma verde per rispondere a un'altra domanda piuttosto gettonata: come si salvano foto e video da WhatsApp sul PC?

Esistono, come in molte altre situazioni, due approcci distinti e separati.

Il primo prevede di saper collegare WhatsApp desktop tramite app o browser. In questo modo, se il nostro obiettivo è quello di salvare una manciata di contenuti molto specifici, avremo direttamente accesso alle conversazioni su PC e potremo scegliere i file uno per uno salvandoli nella nostra cartella desiderata.

In seconda battuta, è possibile collegare lo smartphone Android al PC tramite cavo USB, lo stesso che usiamo per la ricarica. Una volta attaccato il cavo ai due terminali, sullo smartphone apparirà una notifica sulla connessione USB. Premendolo saremo invitati a selezionare tra diverse opzioni. Tra queste, scegliere trasferimento file. In questo modo, sul PC apparirà lo smartphone come se fosse una memoria esterna nelle risorse del computer.

Navigare, ora, tra le cartelle dello smartphone fino a Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Da qui in poi, selezionare il tipo di file che si desidera salvare sul PC e copiarla nella cartella di destinazione (non bisogna fare Taglia, ma Copia e Incolla). A questo punto, terminato il trasferimento, potremo staccare il cellulare senza compromettere i contenuti.

Un'ultima opzione riguarda, invece, il salvataggio in Cloud. Usando Google Foto, si può impostare WhatsApp tra le cartelle da sincronizzare. In questo modo, avremo la possibilità di accedere in qualunque momento e in ogni luogo ai nostri file.