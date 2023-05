Come passare un server Discord a un'altra persona? È semplice

Dopo aver visto come svuotare la cache di Discord per migliorarne le prestazioni complessive su PC e smartphone Android, torniamo a concentrarci proprio sulla piattaforma viola preferita dai giocatori per scoprire un altro importante procedimento.

Stiamo parlando della possibilità di trasferire il proprio server in mani fidate per qualunque eventualità, dalla mancanza di tempo o di voglia all'impossibilità per qualsivoglia ragione: l'importante è che sappiate che non solo è possibile, ma è anche piuttosto semplice.

Vi basterà aprire l'app desktop di Discord e il server di vostra proprietà. A questo punto, cliccate in alto a sinistra sul nome del server ed entrate nelle Impostazioni. Dal menu laterale, scendete fino a "Gestione degli Utenti" e aprite la voce "Membri". Ora, non dovrete fare altro che individuare dalla lista il nome utente del vostro amico o conoscente che dovrà prendere le redini del server.

Cliccate sui tre puntini che compaiono in corrispondenza del nome utente prescelto e selezionate la voce "Trasferisci proprietà". Da adesso in poi, sarete ancora membri del server ma non più proprietari. Non avrete agevolazioni o accessi speciali se gli amministratori non vi avranno concesso particolari status.

Se volete approfondire una delle novità più scottanti della piattaforma, vi suggeriamo anche di scoprire perché dovrete cambiare nome su Discord, con tanto di spiegazione ufficiale.