Come passare da Windows 7 a Windows 10 gratis? Occhio alla versione, però

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è ancora possibile l'aggiornamento gratuito da Windows 7 a Windows 10, sebbene Microsoft abbia ufficialmente annunciato di aver disabilitato la procedura svariati anni fa. La notizia è stata confermata da un utente Reddit che sostiene di essere un impiegato Microsoft, e confermata da molti.

Prima di procedere con la guida, però, vogliamo precisare che sulla base della nostra esperienza, l'upgrade gratuito da Windows 7 a Windows 10 è possibile solo per coloro che posseggono una versione originale di Seven: se quindi la versione di Win 7 installata sui vostri PC non è originale o scaricata illegalmente, non sarà possibile effettuare l'aggiornamento.

La prima cosa da fare è scaricare Windows 10 dal sito Microsoft: qui dovrete cliccare su "Scarica ora lo strumento" per dare il via al download del Microsoft Creation Tool.

Una volta terminato il download bisogna aprire il Media Creation Tool, accettare i termini di licenza e da "scegliere l'operazione da effettuare" scegliere "aggiorna il PC ora". A questo punto lo strumento del colosso di Redmond chiederà se formattare il PC o mantenere i file: questo è a discrezione degli utenti. Dopo aver fatto la vostra scelta cliccare su "continua" ed inizierà il download del sistema operativo.

Il Media Creation Tool vi guiderà nel processo, che richiederà ovviamente svariati minuti. Una volta terminato, il PC si riavvierà e potrete attivare la licenza dal menù "Aggiornamenti di Windows" presente sotto il menù "Impostazioni". Basterà cliccare su "Attivazione" ed il computer si connetterà ad internet, completando la procedura.

Windows 10 potrebbe però anche chiedere il reinserimento delle chiavi prodotto di Windows 7.