Come passavano il tempo gli antichi romani? Un gioco da tavola di 1.700 anni ce lo dice

Come si passavano il tempo gli antichi romani? Quando non erano occupati a conquistare nuove province si dilettavano nel Ludus latrunculorum, un gioco da tavolo di circa 1.700 anni fa, che è stato trovato recentemente in un tumulo in Norvegia.

Sono stati recuperati 19 pezzi in totale. Si pensava che questo "gioco dei briganti" fosse simile agli scacchi, dama o backgammon, mettendo i giocatori l'uno contro l'altro in una sfida di tattiche militari. Il sito in cui è avvenuto il ritrovamento si chiama Ytre Fosse e risale alla prima età del ferro, intorno al 300 d.C., un'importante rotta marittima conosciuta come "Nordvegen".

Purtroppo manca il tavolo di gioco (sono stati trovati solo i pezzi), ma la posizione del ritrovamento suggerisce che il gioco sia stato messo il quel luogo per permettere ai commercianti di socializzare o passare il tempo. Il tumulo in cui sono stati trovati i pezzi del gioco apparteneva molto probabilmente a qualcuno con uno status molto importante. Gli altri oggetti scoperti, tra cui ceramiche, ossa, un ago di bronzo e del vetro bruciato sostengono questa idea.

I pezzi di gioco recuperati sono fatti di osso e sono relativamente ben conservati. Sui dadi, invece, è possibile distinguere piccoli cerchi che rappresentano i numeri zero, tre, quattro e cinque. "Trovare un gioco che ha quasi duemila anni è incredibilmente affascinante", afferma lo storico Morten Ramstad dell'Università di Bergen in Norvegia. "Ci dice che le persone allora non erano molto diverse da noi."