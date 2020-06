Come e perché si sono evolute le piante carnivore?

Le piante carnivore sono nate circa 70 milioni di anni fa, quando i dinosauri vagavano per la Terra, un'anomalia genetica permise a questi vegetali di trasformarsi in famelici mangiatori di carne. Questa caratteristica diede loro una serie di vantaggi, consentendogli di prosperare in terreni poveri di nutrienti.

Per studiare l'evoluzione delle piante carnivore, un team internazionale di botanici e biologi ha confrontato il genoma e l'anatomia di tre piante carnivore moderne, tutti membri della famiglia delle Droseraceae che utilizzano il movimento per catturare le prede: la Dionaea muscipula, l'Aldrovanda vesiculosa e la Drosera spatulata.

Il team ha scoperto un processo in tre fasi: in primo luogo, circa 70 milioni di anni fa, un primo antenato non carnivoro delle tre specie esaminate subì una duplicazione del genoma, generando una seconda copia del suo intero DNA. Questa duplicazione creò una copia dei geni fogliari, consentendo loro di svolgere altre funzioni. Alcuni si svilupparono in trappole, mentre i processi di nutrizione e assorbimento carnivori erano guidati da geni che avrebbero servito le radici in cerca di nutrizione dal suolo.

Il secondo passo è avvenuto quando le piante iniziarono a ricevere nuovi nutrienti dalle prede. A quel punto, le foglie e le radici tradizionali non erano più necessarie. Molti geni che non erano coinvolti nella nutrizione carnivora iniziarono a scomparire. Nella terza fase della trasformazione in complete carnivore, le piante subirono cambiamenti evolutivi specifici del loro ambiente.

I geni per le radici, un tempo utilizzati per cercare e assorbire i nutrienti dal suolo, vennero impiegati per creare quelli enzimi necessari per digerire e assorbire i nutrienti dalle prede; i geni utilizzati nelle ghiandole che secernevano il nettare per attirare gli insetti impollinatori, invece, vennero convertiti in trappole, producendo sostanze per attirare le prede.

La maggior parte delle piante con foglie e radici - sostiene il nuovo studio - contiene il materiale necessario per diventare carnivore.