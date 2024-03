Come personalizzare il Centro di controllo su iPhone? Alcune opzioni

Il Centro di Controllo di iOS ed iPadOS rappresenta una componente essenziale dei sistemi operativi di Apple, in quanto permette di accedere rapidamente ai controlli utili per i dispositivi: è infatti possibile attivare la modalità aereo, la torcia, regolare la luminosità dello schermo ed altro. Ma come si personalizza?

Non tutti sanno infatti che rispetto alla versione “di fabbrica”, il Centro di Controllo di iPhone ed iPad può essere personalizzato per aggiungere degli ulteriori controlli che possono tornare utili in qualsiasi circostanza.

Per aggiungere o rimuovere i tasti dal Centro di Controllo basta semplicemente aprire l’applicazione Impostazioni e quindi spostarsi in “Centro di Controllo”. A questo punto, basta cliccare su pulsanti + o - a fianco di ciascun controllo per aggiungerlo o rimuoverlo dalla schermata. Cliccando sul tasto con le tre linee orizzontali, viene data la possibilità di riordinarli per metterne ad esempio uno prima di un altro.

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo anche spiegato come controllare i permessi delle applicazioni su iPhone, nell’ambito del nostro viaggio d’approfondimento all’interno delle funzionalità incluse da Apple in iOS.