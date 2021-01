Come fare a pezzi un elettrone: prendete un cristallo difettoso...

La carica dell’elettrone, anche detta carica elementare, è una costante fisica fondamentale che indica la carica elettrica posseduta da un singolo elettrone. Tutti i costituenti della materia sono composti da multipli interi della carica fondamentale. Si dice che la carica elementare è quantizzata.

Gli elettroni sono sempre pieni di sorprese. Recentemente sono stati osservati sistemi fisici che portano frazioni della carica fondamentale. La spiegazione di questo tipo di fenomeno non è ancora del tutto chiara e sembra andare contro i principi della fisica quantistica.

Negli anni passati alcuni ricercatori avevano predetto l’esistenza di materiali chiamati cristalli isolanti, che potrebbero contenere difetti strutturali carichi di una frazione della carica elementare. Queste frazioni di carica elementare apparirebbero in forma di stati eccitati di certi materiali che presentano una forte interazione elettromagnetica.

In un articolo pubblicato su Nature, due gruppi di ricerca hanno riportato, indipendentemente, osservazioni sperimentali di cariche frazionarie, proprio in presenza di imperfezioni all'interno cristalli. In particolare, queste imperfezioni della rigida struttura cristallina si chiamano “disclinazioni”.

I difetti nei cristalli sono regioni che non rispettano le rigide simmetrie che caratterizzano il resto del materiale. Queste simmetrie possono essere invarianze traslazionali, rotazionali, di riflessione, o addirittura temporali. In particolare, una disclinazione è una regione in cui la simmetria per rotazione non è più valida. Ciò significa che il cristallo appare differente quando viene ruotato.

I ricercatori hanno mostrato che la carica elettrica è frazionata in unita di e/4 in cristalli a struttura quadrata, in e/6 in cristalli a struttura esagonale. Il loro prossimo obbiettivo sarà osservare cariche frazionarie in corrispondenza di "dislocazioni”, ovvero difetti del cristallo in cui viene rotta la simmetria traslazionale (se trascinate rigidamente il cristallo esso non rimane identico).

Nella figura in calce potete vedere come vengono prodotte dislocazioni e disclinazioni a partire da un cristallo perfetto a struttura quadrata.