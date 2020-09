Ecco come le piante si difendono dai cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici sono un problema enorme per le piante che lo subiscono e l’evoluzione sta cercando di compensare questi mutamenti...tuttavia, forse a caro prezzo.

I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti. L’aumento delle temperature colpisce tutti gli ecosistemi che vengono alterati. Queste alterazioni provocano sconvolgimenti negli habitat di piante ed animali e le creature che ci vivono cercano di adattarsi come meglio possono. Ed è questo il caso dei fiori che, per contrastare il cambiamento climatico, hanno aumentato la produzione di particolari pigmenti che li proteggono dai raggi UV non senza, però, dover pagare un costo elevato. Questo adattamento che sembra estremamente rapido sembra essere iniziato, in realtà, circa 75 anni fa.

Come ci raccontano gli scienziati della Clemson University nel loro studio pubblicato su Current Biology, le piante da fiore stanno alterando la loro pigmentazione per rispondere meglio all'aumento dell’irradiazione da parte di raggi UV. Gli scienziati hanno studiato da vicino 1200 esemplari di fiori diversi, appartenenti a 42 specie diverse, che sono stati prelevati da 3 continenti diversi. L’arco temporale in cui sono state studiate queste piante è di circa 76 anni, dal 1941 al 2017. Le analisi di questi individui sono avvenuti a livello dei pigmenti e, in particolare, di quei pigmenti che assorbono la luce UV. Si è visto che, ogni anno, a partire dal 1941 la pigmentazione che assorbe UV è aumentata del 2%. Questa forma di protezione si è resa necessaria per arginare e, in qualche modo, controllare l’aumento dei raggi UV e la diminuzione dell’ozono (che scherma i raggi UV) nell'atmosfera.

Questi pigmenti che la pianta utilizza per proteggersi non altera il suo colore, tuttavia a nostro occhio non appare colorata in maniera diversa o con colori più accesi. Tuttavia, ci dicono gli scienziati che hanno partecipato allo studio, questa forma di protezione è alquanto dispendiosa per la pianta che deve sostenere un costo energetico e, alla fine, il tutto si potrebbe tradurre con una diminuita efficienza riproduttiva.