Come avere PIN e PUK della Tessera Sanitaria? Ecco a cosa servono

Nell'ultimo periodo abbiamo conosciuto da vicino la Tessera Sanitaria, il documento che ha permesso di prenotare il vaccino anti-Covid 19 e che è fondamentale per le prestazioni sanitarie. Non tutti però sapranno che alla Tessera Sanitaria sono associati i codici PIN e PUK, come avviene anche per la arta D'Identità.

Prima di capire come ottenerli, è bene sapere che i codici in questione sono estremamente personali e devono essere custoditi con cura.

Il codice PIN è associato all'identità digitale presente sul microchip e permette al titolare di effettuare il riconoscimento per accedere ai servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Il PUK invece permette di modificare il PIN o sbloccare la carta dopo il blocco causato dalla tripla digitazione errata del PIN.

Per effettuare la richiesta di PIN e PUK basta semplicemente recarsi presso uno degli sportelli preposti della Regione d'assistenza presentando un documento d'identità in corso di validità. Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul sito web della propria Regione d'assistenza.

Per tutte le informazioni su dove trovare il PIN della Carta d'Identità, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Abbiamo anche spiegato, in passato, come recuperare i PIN ed il PUK della Carta d'Identità Elettronica.

Per visualizzare la propria Tessera Sanitaria online, invece, è disponibile la nostra guida ad hoc.