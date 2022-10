Ma come fanno i pitoni a divorare un cervo intero? La spiegazione

“Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante”, mi rifiuto di credere che esista una sola persona che non riconosce questa citazione, ma d’altronde, agli adulti bisogna sempre spiegare le cose... Oggi ci siamo chiesti: ma come fanno i serpenti a predare bersagli enormi?

Il pitone birmano è una della più grandi specie di serpenti al mondo, dato che può arrivare a pesare 90 chilogrammi e alcuni esemplari si estendono fino ai 5 metri. Non dovrebbe meravigliare nessuno il fatto che questi draghi senza ali sono capaci di ingoiare cervi o persino alligatori.

C’è una credenza popolare che attesterebbe ai serpenti la capacità di “sganciare” la mascella dalla mandibola, ma in realtà i due pezzi ossei sono collegati da un legamento elastico nel mezzo, garantendo un’espansione delle fauci davvero impressionante.

Grazie alla glottide, i serpenti sono persino in grado di ingoiare grosse prede senza soffocare. È situata sopra la trachea e si muove verso l’alto mentre il rettile sta deglutendo; questo significa che potrebbero mangiare qualsiasi cosa, ma avranno sempre uno spiraglio per permettere alla trachea di funzionare correttamente.

Per lo studio delle funzioni mascellari dei serpenti, sono stati esaminati 37 pitoni birmani, raccolti dal sud della Florida, dove sono considerati una specie altamente invasiva. Avvalendosi di diverse sonde di plastica, la più grande di 22 centimetri, gli scienziati hanno misurato la massima estensione della bocca pitonica. Si è tenuto in considerazione anche la massa del campionario, al fine di individuare una relazione tra massa e dimensione potenziale della preda.

Ad ingoiare la sonda più grande è stato un esemplare di 4,3 metri, dal peso di 59 chilogrammi. I ricercatori hanno anche osservato che, in pieno allungamento, la mascella appariva quasi perpendicolare alla mandibola.

Nonostante i pitoni birmani siano in grado di consumare prede più pesanti, rispetto al proprio peso corporeo, questa ingordigia è letale per i rettili. Digerire un cervo può richiedere molto tempo e la carogna potrebbe iniziare a marcire all’interno del serpente, portando all’interno dell’organismo potenziali infezioni letali.