Come fare una playlist condivisa su Apple Music? Non è difficile

L'app di Apple Music si è rinnovata con iOS 17.2: il nuovo sistema operativo di Cupertino, infatti, ha introdotto su iPhone la possibilità di creare playlist condivise con altri utenti, permettendovi per esempio di creare degli elenchi di brani in comune con famigliari e amici. Ma come si creano le playlist condivise su Apple Music?

Le playlist condivise di Apple Music sono state annunciate tra le novità di iOS 17 in arrivo a fine 2023: si tratta cioè di una di quelle funzioni e feature che sono state escluse dalla prima release del nuovo OS, ma che arriveranno con il suo secondo major update, ovvero iOS 17.2, che dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni. Se però siete iscritti al programma beta di iOS 17 potete già provare la funzione in anteprima.

Se dunque avete iOS 17.2 in beta pubblica (o se state leggendo questa guida dopo il rollout globale di iOS 17.2), per creare una playlist condivisa vi basterà aprire Apple Music e selezionare la tab "Liberia". Qui, cliccate su "Playlist" e selezionate una playlist che avete già creato e volete condividere (oppure createne una nuova da zero). Fatto ciò, nell'angolo in alto destra dell'UI cliccate sull'icona dei tre puntini.

Nel sotto-menu che vi si aprirà troverete la nuova opzione "Collabora". Toccatela e scegliete se approvare o meno i nuovi collaboratori: attivando la richiesta di approvazione avrete maggiore controllo su chi potrà modificare la playlist. Infine, toccate su "Inizia a collaborare" e potrete invitare i vostri contatti ad aggiungere brani all'elenco.

Se invece volete modificare o rimuovere la condivisione della playlist vi basterà aprire il medesimo menu toccando l'icona con i tre puntini in alto a destra nell'interfaccia della playlist e poi cliccando sull'opzione "Gestisci Collaborazione". Vi ricordiamo infine che gli utenti aggiunti come collaboratori ad una playlist possono inserire e rimuovere i brani e modificare l'ordine delle canzoni salvate.