Come hanno fatto i polli a triplicare la loro grandezza in 50 anni?

Non è un segreto che qualche decennio fa i polli erano molto più piccoli e più agili di quelli di oggi. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, la domanda è salita alle stelle e l'allevamento di polli è diventato sempre più grosso: da 1 kg di media negli anni '40 fino a circa 4 chilogrammi a metà anni 2000. Senza contare la velocità di crescita.

A spiegare questo 'rigonfiamento' sono, tra le tante cose, la selezione genetica. Tutto è iniziato con una migliore comprensione della genetica mendeliana da parte della comunità scientifica all'inizio del XX secolo, che ha permesso agli scienziati di capire al meglio come selezionare determinati tratti nei loro programmi di allevamento (e pensare che prima erano venerati).

Gli allevatori, infatti, gareggiavano per produrre i ceppi perfetti di ovaiole, ovvero razze allevate per produrre enormi quantità di uova, e polli da carne paffuti, carnosi e utilizzate principalmente per il cibo. Alla fine, questi sforzi da parte dell'industria dell'allevamento selettivo portarono alla creazione della razza Arbor Acre, che ha stabilito lo standard per tutti gli altri ceppi fino ad oggi.

Secondo uno studio scientifico c'è stato un aumento di più di 4 volte delle dimensioni del corpo in pochi decenni e non solo. Mentre i polli impiegavano circa 70 giorni per essere portati sul mercato, oggi hanno bisogno solo di 47 giorni, mentre sono capaci di raggiungere l'età per la macellazione in soli 35 giorni, circa la metà del tempo impiegato nel 1948.

Tuttavia questa crescita spropositata ha un costo. I polli da carne sono spesso afflitti da debolezza delle gambe, malattie cardiache e problemi respiratori (oltre a diverse malformazioni). Ovviamente anche l'alimentazione ha una sua importanza: i polli sono diventati molto grandi anche grazie a un'alimentazione ottimizzata, come il mais, che è molto denso di calorie, semi di soia per le proteine, vitamine e minerali.

Non è affatto vero, invece, che ai polli vengano iniettati steroidi, ormoni della crescita o miglioramenti artificiali di qualsiasi tipo. Questi additivi sono illegali nella maggior parte dei paesi, compresi gli Stati Uniti e in Europa. Gli ormoni che promuovono la crescita sono consentiti e spesso utilizzati nell'allevamento del bestiame, ma non per quelli dei polli.

È vero invece che vengono somministrate loro importanti quantità di antibiotici, mescolate al mangime per proteggerli dalle malattie dilaganti che sono inevitabili nelle anguste gabbie in cui vivono. Circa il 70% dei polli da carne in tutto il mondo sono allevati in sistemi di allevamento intensivi e vivono la loro breve vita in capannoni sovraffollati e sporchi.

In Germania sarà illegale macellare i pulcini maschi ma questo non è abbastanza.